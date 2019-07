- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Ağrı 'da 15 Temmuz'un yıl dönümünde vatandaşların Cumhuriyet Caddesi'nden Ağrı Valiliği'ne yürümesiEtkinlik alanındaki vatandaşlarValilik önünde saydı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an tilavetiBelediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşmasıVali Süleyman Elban'ın konuşmasıÖdül verilmesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüAĞRI - Ağrı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbetinde binlerce kişi meydanları doldurdu.Etkinlikler, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda "15 Temmuz İhaneti ve Ekonomik Kuşatılmışlık Konferansı"yla başladı.Konferans sonrası Kongre Merkezi'nin önünde toplanarak Türk bayrakları alan vatandaşlar, rektörlük binasının önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.Akşam namazının ardından Merkez Cami önünde toplanan kalabalık, protokol üyeleriyle Ağrı Valiliği önünde düzenlenen etkinlik alanına kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesiyle devam etti.İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türk milletinin bilinen tarihi boyunca çok değişik acı ve sıkıntılar çektiğini, bunu da dilden dile, büyükten küçüğe aktardığını söyledi.Elban, şunları kaydetti: "Bu millet tarihte eşi benzeri olmayan ilk kez çok farklı bir boyutta ihanetle karşılaşmıştır. Bu ihanet sadece bir kurumda, bir kesimde, bir bölgede veya bir şehirde karşısına çıkan bir ihanet değildir. Bu ihanet ülkenin her ilinde, her kurumunda ve her kesiminde ortaya çıkmış, yıllar içinde sinsi sinsi büyümüş, o gece insanlara ateş kusmuş, bomba kusmuş, nefret kusmuş bir hareket haline gelmiştir. Hepiniz biliyorsunuz, daha 3 sene önce oldu bu olay. İnsanlar darbenin ilk saatlerinde eşi benzeri görülmemiş bir ihaneti gördüklerinde çok da anlam verememişlerdi ama çok kısa bir süre içinde bunun, ipi dışarıda olan FETÖ hain terör örgütü tarafından yapıldığını fark etmiştir.""O gece bu millet, millet olduğunu göstermiştir" Hain darbe gecesinde toplumun tüm kesimlerinin meydanlara toplandığını, kendilerini tankların, silahların önüne attığını hatırlatan Elban, sözlerini şöyle tamamladı:"Canlarını hiçe saydılar. Maalesef bu mücadelede 251 şehidimiz oldu. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Bu mücadelede binlerce gazimiz oldu. Demek ki bu millet belki başını kestiriyor ama asla eğilmiyor. Tarih en olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, zaman ne getirirse getirsin bu milletin mayasında, hamurunda bu hep var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. O gece bu millet millet olduğunu göstermiştir.81 ilde bu millet hain FETÖ darbe girişimine karşı durmuştur.""Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan daha onurludur" Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da FETÖ'nün dış devletlerin desteğiyle Türkiye'de 3 yıl önce darbe kalkışmasına giriştiğini söyledi.Sayan, şöyle konuştu:"Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı bugünleri şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bayrağımız, ezanımız, 780 bin kilometrekare vatan toprağımız emin ellerde. Vatandaşlar kendi ülkelerini, bayrağını korumak için FETÖ terör örgütünün darbe girişimine çıplak elleriyle tanklara 'Dur' dediler. Demek ki söz konusu vatan olunca dini, dili, ırkı, rengi, zikri, mezhebi ne olursa olsun hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Biz bu vatanı kolay bulmadık, kolay da kaybetmeye niyetli değiliz.Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan daha onurludur. Bu millet her zaman zulme karşı çıkmıştır."