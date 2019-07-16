- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Karaman
'daki programdan görüntülerMilli irade yürüyüşünden görüntülerMeydandan görüntülerKur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıKaraman Valisi Fahri Meral'in konuşmasıKaraman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nun konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
KARAMAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Karaman'da binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti.
Karaman'da düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Hatuniye Medresesi'nde "Darbeden Demokrasiye 15 Temmuz Sergisi" açıldı. Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.
Ardından Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarla kortej halinde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Vali Meral yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un demokrasi mücadelesinin adı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonra da bu aziz millet anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla prim vermeyecek, bu tür hain girişimlere ve tüm düşmanca saldırılara, her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisi ile karşı koyacaktır. Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek, yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir."
Belediye Başkanı Kalaycı ise aziz milletin vatanına bağımsızlığına 15 Temmuz gecesi sahip çıktığını belirterek, Türklerin büyük ve asil bir millet olduğunu vurguladı
Konuşmaların ardından şiirler okundu. Saat 00.13'te ülke genelinde olduğu gibi Karaman'daki tüm camilerde sela okundu.