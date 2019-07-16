Van'da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından hükümlü ve tutuklular, TRT tarafından hazırlanan "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeselini izledi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu konferans düzenlendiği programa, Kurum Müdürü Kemal Erguş, Kurum 2. Müdürü Zeynel Abidin Portakal, ceza infaz kurumu personelleri, hükümlü ve tutuklular katıldı.

Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

"İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeselini izleyen kurum personeli, hükümlü ve tutuklulara daha sonra konferans verildi.

Kaynak: AA