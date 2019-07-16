16.07.2019 16:30
Haberler» Güncel» Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van'da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Van'da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Ardından hükümlü ve tutuklular, TRT tarafından hazırlanan "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeselini izledi.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu konferans düzenlendiği programa, Kurum Müdürü Kemal Erguş, Kurum 2. Müdürü Zeynel Abidin Portakal, ceza infaz kurumu personelleri, hükümlü ve tutuklular katıldı.
Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.
"İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeselini izleyen kurum personeli, hükümlü ve tutuklulara daha sonra konferans verildi.
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
18:22   Üniversiteli Serdar, kazada öldü
18:21   Aliağa'nın yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açılıyor
18:21   Sırbistan'da "15 Temmuz" konferansı
18:16   Angela Merkel - Maya Sandu ortak basın toplantısı
18:15   FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda
18:14   Hastanede jeneratör yandı
18:14   SAMSUN Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı 2'si çocuk 9 yaralı - 1