Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selami Kılıç, "Erzurum
Kongresi hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan Türk milletinin kendi hür iradesiyle almış olduğu milli bir kararın hayata geçirilmesi, Türk Milletinin var olduğu ve var olmaya devam edeceğinin en varis göstergesidir." dedi.
Atatürk Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Kültür Merkezi Mavi Salon'da "Türk Tarihinde Birlik ve Beraberliğe Yönelik İç ve Dış Tehditler Paneli" düzenlendi.
Prof. Dr. Selami Kılıç, panelde yaptığı konuşmada, iradei mili ve hakimiyeti milli gibi kavramların çok önemli olduğunu söyledi.
Bu kavramların örneklerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'da, Havza'da ve özellikle Erzurum'da görüldüğünü ifade eden Kılıç, "Erzurum Kongresi hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan Türk milletinin kendi hür iradesiyle almış olduğu milli bir kararın hayata geçirilmesi, Türk Milletinin var olduğu ve var olmaya devam edeceğinin en varis göstergesidir." diye konuştu.
Üniversitenin tarih bölümü öğretim üyesi Dr. Savaş Eğilmez ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kuruluşu, yapılanması ile küresel bağlantılarına değindi.
Türkiye'nin ve Türk milletinin, 15 Temmuz'da bir terör örgütünün daha korkunç yüzünü gördüğünü anlatan Eğilmez, "Türk Milleti, özellikle İslamiyet"i kabul edip Anadolu'ya geldikten sonra kurdukları neredeyse bütün siyasi teşekküller içinde terör örgütleriyle de mücadele etmek zorunda kaldı. Bunların hepsinin ortak özelliği, mevcut olan Türk Devletinin siyasi hakimiyetini ortadan kaldırmak." ifadelerini kullandı.
Panele, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Çelik ve Prof. Dr. Nihat Yatkın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.