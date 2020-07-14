Erciş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Erciş Kaymakamlığında düzenlenen serginin açılışını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kaymakamlık önünde oluşturulan anı defterini de imzaladı.

Davetlilerle sergiyi gezen Mehmetbeyoğlu, daha sonra 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen'in kabri başında andı, tüm şehitler için dua etti.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.