Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kaymakam Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Kurmay Başkanı Piyade Yarbay Ali Gürcan, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık ve Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ilçedeki şehit aileleriyle bir araya geldi.

Şehit ailelerinin taleplerini ve sıkıntılarını dinleyen, Kur'an-ı Kerim hediye eden Güven, dahas onra beraberindekilerle Asri Mezarlığına giderek şehit Ahmet Budak'ın kabrini ziyaret etti.