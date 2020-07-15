15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Kuran- ı Kerim'in okunması

Adıyaman valisi Mahmut Çuhadar'ın konuşması

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın konuşması

Adıyaman'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, tarihin en karanlık hadislerinden biri olan 15 Temmuz ihanet girişimi, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde hükümetin kararlı duruşu tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin demokrasi ve hukukuna sahip çıkışı sayesinde bertaraf edildiğini söyledi.

15 Temmuz ruhu asil milletin tarihten aldığı güçle 100 yıl sonra kendi gelecek ve kaderini yeniden tayin ettiği ve bütün dünyaya kabullendiği bir gün olduğunu ifade eden Çuhadar, "15 Temmuz, ülkemizin ve milletimizin kalbine yönelen hayasızca akının milletimizin siper ettiği gövdesinde durdurulduğu ve mağlup olduğu milli iradenin taçlandığı muazzam bir gündür. " dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Recep Tayyip Erdoğan gibi lidere sahip olunduğu için şükran ettiklerini söyledi.

Gençlere seslenen Kılınç, "15 Temmuz gerçekleşseydi bugün Kuzey Irak, Doğu Akdeniz'de olamazdık. 15 Temmuz destanı olmasaydı Ayasofya'yı açamazdık. Böyle bir lidere sahibiz. Lütfen kıymetini bilelim." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çuhadar ve Belediye başkanı Kılınç tarafından vatandaşlara pilav dağıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusala sesleniş konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Daha sonra programda Ravza İlahi Grubu tarafından vatandaşlara ilahi dinletisi sunuldu.