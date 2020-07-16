15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ardahan'da vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Egemenlik Parkı'ndaki meydanda toplandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Hüseyin Öner, yaptığı konuşmada, 4 yıl önce FETÖ'cü hainlerin alçak ve hain bir darbe teşebbüsüne kalkıştığını söyledi.

Hain kalkışmaya milletin tıpkı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde kahramanca bir duruş sergilemesiyle karşılık verdiğini ifade eden Öner, "Tankların, uçakların, tüfeklerin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle ve bedeniyle dikilen kahraman milletimiz, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazmıştır." diye konuştu.

Programda ayrıca 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen koşu yarışmasında dereceye girenlere Vali Öner ödüllerini takdim etti.