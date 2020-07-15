’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kros yarışması

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında kros yarışması düzenledi.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 2800 rakımlı Merga Bütan yaylasındaki kaya merkezinde düzenlenen yarışmaya 65 sporcu katıldı.

2 grup halinde yapılan yarışmada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Başarılı sporculara madalya ve hediyeler verildi.

Sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini ve Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğini unutturmamak adına etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.