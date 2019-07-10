10.07.2019 09:25
Haberler» Güncel» Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Bu kapsamda 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvasının açılış maçı yapıldı.
Açılışa katılan Kaymakamı Mustafa Dinç, hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitlere minnettar olduklarını belirtti.
Dinç, turnuvaya katılan takımlara başarı dileyerek, maçın başlama vuruşunu yaptı.
Turnuvaya, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Mazıdağı Devlet Hastanesini temsilen 10 takım katıldı.
Turnuvanın şampiyonunun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açıklanacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Mazıdağı, Mardin, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:30   Arjantin'in eski devlet başkanı hayatını kaybetti
11:30   ADANA Başkan Karalar'ın Adana şiveli esprisi sosyal medya gündeminde
11:30   İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI 4 YARALI
11:30   KARAMAN Komşuların bıçaklı kavgası hastanede bitti 4 yaralı
11:30   İSTANBUL- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 3. PİST YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
11:30   KAĞITHANE'DE RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
11:29   "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek"