15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne doğru

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Sezer ile Başkan Saygılı'nın şehit Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz ile bir araya geldiği ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü ve Şehit Aileleri Derneği Kırıkkale Şubesi ile Vatan İçin Can Verenler Derneği'ni de ziyaret eden Sezer, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin çıplak ellerle kahramanlık yazdığını belirtti.