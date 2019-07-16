16.07.2019 01:48
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü

Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.

Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.
İstasyon Köprü mevkisinde toplanan grup ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Şehzadeler Gezi Yolu üzerinden Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla FETÖ aleyhine sloganlar attı.
Amasya Valisi Osman Varol, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin vatanını sokakta bulmadığını 15 Temmuz'da bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.
15 Temmuz'un dünya üzerinde eşine az rastlanacak bir milli birlik ve beraberlik örneği teşkil ettiğinin altını çizen Varol, "Tarih boyunca dünyaya birçok alanda öncülük etmiş ve örnek olmuş Türk Halkı, dost gibi görünüp hürriyetini ve iradesini zincire vurmaya çalışan hainlerin karşısında göstermiş olduğu dik duruşuyla, bir kez daha emsalsiz bir destan yazmıştır." dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının ihanetinin, Türk milletinin azimli ve kararlı direnişiyle engellendiğini söyledi.
Darbecilerin, sandığa ve sandığın gücüne inanmadıklarını, millet iradesine saygı göstermediklerini vurgulayan Sarı, "Bizler birlik olacağız, beraber olacağız, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi sımsıkı olacağız ve birlikte o dirilişi devam ettireceğiz. Bu coğrafyada, bu bölgede yapılan hesapları, planları Allah'ın izni ile bu birliğimizle, bu beraberliğimizle bunların hepsini bozacağız." diye konuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü
Kaynak: AA
Amasya, Güncel

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