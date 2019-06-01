15 Temmuz Derneği'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

Kaynak: İHA

15 Temmuz Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Terör Şehitleri, Gazileri ve Mağdurları Federasyonu Derneğinin Diyarbakır'ın Kulp ilçe koordinatörlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve aileleri bir araya geldi.Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Kulp - Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir lokantada verilen iftara Ak Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçı, 15 Temmuz Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Terör Şehitleri, Gazileri ve Mağdurları Federasyonu Derneği Başkanı Mefahir Olcay ve çok sayıda davetli katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayıp dua edilen iftar sonrası organizasyona dair bilgilendirmede bulunan 15 Temmuz Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Terör Şehitleri, Gazileri ve Mağdurları Federasyonu Derneği Kulp İlçe Başkanı Mefahir Olcay iftar yemeğinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Olcay "15 Temmuz meydanlarında nasıl bir ve beraber olduysak bugün de bu iftar programı vesilesiyle büyük bir aile olduğumuzu herkese göstermiş olduk. İnşallah bundan sonrada değişik etkinliklerle şehit ve gazi ailelerimizle bu programlarımız devam edecek. Bunun dışında 15 Temmuz'un kültürü bu manada çok önemli. İnşallah 15 Temmuz'da gösterdiğimiz cesaret, kahramanlığı yeni nesillere de aktarma noktasında kendimize bir görev edinmiş olduk" dedi.İftar programı, okunan yemek duasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR