15 Temmuz Derneğinden Hacire anneye ziyaret

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, dağa kaçırılan oğluna HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar'a ziyarette bulundu.

Beraberinde bir grup üyeyle evinde ziyaret ettiği Hacire anneyi gösterdiği mücadele nedeniyle tebrik eden Şebik, gençlerin bölgedeki ana ve babaların sesi olan Akar'a kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şebik, terörle uzun yıllardır mücadele edildiğini, PKK'sı, FETÖ'sü, DHKP-C'si aslında hepsinin aynı terör örgütü olduğunu belirtti.

Şebik, "Evlatlarımız yıllardır bunların ağına düşmüş. 15 Temmuz'da bunu gördük. 251 şehidimizin, 2 binden fazla gazimizin olduğu 15 Temmuz'da yine silah sıkanlar, FETÖ terör örgütünün ağına düşmüş gençlerimizdi." dedi.

Hacire annenin verdiği mücadelenin, bu bölgenin tüm gençlerine örnek olması gerektiğini ifade eden Şebik, şöyle konuştu:

"Dağa değil, dağ gibi Hacire anaya kulak veriyor olmak lazım. Ata yurdu topraklarımızın tapusu hakikaten analarımızdır. Biz görüyoruz analarımızın mücadelesi, cesareti her şeyde şunu gösteriyor; eğer biz inanıyorsak, gençlerimizin ve evlatlarımızın nerede durması gerektiğini istiyorsak, biz bunu ebeveynler olarak başarabiliriz."

Türkiye'de evlatlarının terör örgütlerinin ağına düşmemesi için herkesin azami gayret göstermesi gerektiğini anlatan Şebik, evlatlarına sahip çıkmaları gerektiğini dile getirdi.

Cesaretiyle ve verdiği mücadeleyle Türk milletine örnek olan Hacire anneyi tebrik ettiklerini aktaran Şebik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm şehit anneleri, acısı olan herkes adına kendisini tebrik ediyorum. İnşallah bu son dönemle terörle verdiğimiz mücadele son safhasına ulaştı. Bizim bu birliğimiz beraberliğimiz; 15 Temmuz'da gördük, darbe girişimini karşımızda topu, tankı, tüfeği olan alçaklara karşı elimizde hiçbir şey yokken bir olduk, mücadele verdik."

Ailenin mutluluğuna şahitlik ettiklerini belirten Şebik, "Hacire ananın gözünün içi, göz bebeği gülüyor. Televizyonlarda yaptığı protestoyu gördük. Oradaki yangının da farkındaydık. Ziyarette onun mutlu ve gururlu olduğunu gördük. Şunu da söylemek lazım; bu da bölge insanımızın ne kadar vakur bir duruşu olduğunu gösterir. Bize bundan sonra düşen, bu cesareti toplumun tüm kesimine yaymaktır. Çok güzel bir sohbet yaptık. İnşallah kendisiyle bundan sonra irtibatımız da devam edecek." diye konuştu.

Akar ailesi üyeleri de ziyaretten dolayı Şebik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA