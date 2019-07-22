15 Temmuz Derneği, şehit aileleriyle "Hafıza 15 Temmuz" müzesine ziyaret düzenledi.15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Tarık Şebik, müzenin ziyarete açıldığı hafta 50 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, okulların açılmasıyla müzenin öğrenciler tarafından da ziyaret edileceğini anlattı.Ziyarette AA muhabirine açıklama yapan 15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi'nin babası Ekrem Ekşi, oğlunun köprüde şehit olduğunu anımsatarak, müzenin çok güzel yapıldığını dile getirdi.Darbe girişimi sırasında şehit olan Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş da eşinin FETÖ'cü teröristler tarafından Acıbadem'deki Türk Telekom binası önünde şehit edildiğini ifade ederek, eşinin şehit olduğu sırada giydiği ayakkabıyı müzeye verdiğini kaydetti.Müzede diğer şehitlerin de ayakkabılarının olduğunu, müze içindeki 251 kuşun 251 şehidi simgelediğini anlatan Sertbaş, "Allah bir daha bu millete 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.Rahşan Sertbaş, herkesi "Hafıza 15 Temmuz" müzesini ziyaret etmeye çağırdı.