15 Temmuz destanı 3. yılında! En anlamlı 15 Temmuz sözleri, şiirleri, mesajları

15 Temmuz 2016 tarihinde halk bir destan yazarak yapılmaya çalışılan darbeye karşı kahramanca direndi. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik gününde kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz anılıyor. Haberimizde bu gün için özel olarak hazırladığımız en anlamlı 15 Temmuz sözleri, şiirleri ve mesajları bulabilirsiniz. Yazılı ve resimli 15 Temmuz sözleri, mesajları içinden seçtiklerinizi SMS olarak gönderebilir, Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte 15 Temmuz sözleri, şiirleri ve 15 Temmuz mesajları...

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

15 Temmuz Destanı

Yıl iki bin on altı Temmuz'un on beşiydi

Ağlamaklı bulutlar birbirine sarıldı

Gökyüzü kızarmıştı bu da neyin nesiydi

Çirk'ini taşımaktan kara bulut yoruldu

Sessizlikle sakinlik bozuldu birdenbire

İhanet yağıyordu gerek yoktu tabire

Soysuzun ihaneti tak dedirtti sabıra

Tankla topla uçakla haşhaşiler görüldü

Abdestini alan zat koştu vatan cengine

Şahadet pahasına su taşıdı yangına

Hiç birisi bakmadı dini ırkı rengine

Millet ferasetinden hain düşman büzüldü

Çalınan uçaklarla tüm sessizlik bozuldu

Mermi giren bedenden şehit kanı süzüldü

Dirençler kırılmadı şanlı tarih yazıldı

Mermiyi sıkan eller karanlığa gömüldü

Kendi uçaklarımız tepemde döndü durdu

Cehenneme çevirdi şu bizim güzel yurdu

Vicdansızdı haçlılar nice kahraman vurdu

Direndikçe direndik defterleri dürüldü

Yüreklere kazındı on beş temmuz destanı

İki yüz atmış şehit binler gazi kervanı

Böylece kurtardılar bu güzelim vatanı

Haşhaşi derdest oldu kelepçeler vuruldu

Dünyaya örnek oldu Türk'teki mangal yürek

Tekrar etmesin diye kökünü kazmak gerek

Bir bir toparlanarak kodese tıkmak gerek

İşte tam da bu yüzden inlerine girildi

Milletin tırnağıyla tünelleri kazıldı

Dehlizden çıkarılıp diz çöktürüp dizildi

On beş temmuz destanı işte böyle yazıldı

Milletin vicdanında darağacı kuruldu...

Eylül 2016 ...Bülent ARKAN

15 Temmuz Şehitleri'ne

Bir 15 Temmuz günü gece vaktine doğru,

Çok hain köprü kesti yıkmak için huzuru…

Derken helikopterler halka ateş ettiler,

Milletimin üstüne nefretle yürüdüler…

Meclisim bombalandı hak hukuk katledildi,

Hak yerle bir edildi demokrasim çiğnendi…

(2016)

Mehmet Tevfik Temiztürk

15 Temmuz darbesi

Alçakça millete kurşun sıktılar!

On beş temmuz iki bin on altıda,

Vahşi canavarlar yuva yıktılar!

"Sulh konseyi "deyip edip haltıda.

Türk Milleti cesur kaçıp gittiler!

İmanlı polisler atıp tuttular

Kahpeler korkarak yere yattılar

Bir bir yakalayıp hapse soktular.

Kul Armağan der ki; Destan yazıldı,

Mevlam yardım etti hile bozuldu,

Hainlere derin mezar kazıldı!

Teslim ol deyince candan bıktılar.

Adem Armağan

DAHA FAZLA ŞİİR İÇİN TIKLAYINIZ

15 TEMMUZ SÖZLERİ

Yer yarılmadıkça, gök üstümüze çökmedikçe, bizdeki birlik bitmedikçe Allah'ın izni ile bu ülkeyi, bu ülküyü kimse dize getiremez.15 Temmuz Şehitlerinin ruhu şad olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

VATAN AŞKI, neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna bu vatanın.

Bu, sen ben mevzusu değil memleket meselesidir söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.

Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, Toprağı titretmedi mi binlerce sala? Millet ki durmadı, indi sokağa.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

Bir Hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere bütün bu vatan için canını verenlere Allah rahmet eylesin.

Bu vatan çok ihanet ve hainler gördü ama bunun gibisini az gördü. Ama unuttukları Türk milleti hepsini tarihe gömdü. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

Bu aziz millet darbeye karşı canını ortaya koyarak, tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetimiz kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyetini karanlığa sürüklemek isteyen hain çete 1 yıl önce bugün çökertildi. 15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

Bugün Türk halkının hain çetelere karşı koyduğu o özel günü ilk yıldönümü. 15 Temmuz şehitlerimizin anısını rahmetle anıyoruz.

15 Temmuz şehitlerimiz vatanı korumak için 1 yıl önce bugün sokaklara dökülmüş ve canlarını feda etmişlerdir. 15 Aziz Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

15 Temmuz gecesi Türk halkı hain bir çeteye gereken dersi vermek için sokaklara döküldü ve tankların karşısına dikildi. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

O insanlar ki söz konusu vatan olunca bir dakika bile düşünmediler canlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları ile ilelebet yaşayacaktır. Dualarımız 15 Temmuz şehitleri ile…

Onlar ki canlını Türkiye Cumhuriyeti için feda etmiş hainlerin planlarını suya düşürmüştür. Allah'ın rahmeti şehitlerimiz ile olsun.

15 TEMMUZ MESAJLARI

O sizi 2 kurşunla bitirdi, siz onu 30 kurşunla ölümsüzleştirdiniz. "Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için!"

Birdik o gece alçaklara karşı. Uçağa sapan atan, mermiye kafa atan, tankın altına yatan, göğsünü bayrağına, vatanına siper eden…

Rabbim, Mehmet Akif' in duasını kabul etmiş çok şükür ve bu ümmete yeni bir 'İstiklal Marşı' yazdırtmadı hamdolsun.

Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.

Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

DarbeIerin susturduğu ezanlardan, salaların susturduğu darbelere…

İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi… Cihat emrini alan millete bakın hele!

Babam biIe olsa karşımda duran, önce vatan, sonra vatan.

Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, elbet bir gün ekmek yedikleri yerden kurşun yerler.

Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı.

Vatan için yaşayıp vatan için öIdünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

Vatan ve bayraktır tek hazinemiz, ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz.

Türk'e kefen biçenIer, 15 Temmuz gecesi taylar gibi şahlanan millete bakın hele!

Bir elimde silah, birinde Kur-an. Geldi diyorlar bak şehitIik sıran!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!

Bir gecede destan yazan milletim, düşünmez sonunu, der: Allah kerim.

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Mehmet Akif Ersoy

RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ