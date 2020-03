15 Temmuz Federasyonu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu, Suriye 'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı. Olcay, "Her dönemde olduğu gibi bizler üzerimize düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin daima yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Suriye'nin İdlib bölgesinde haince saldırıya uğrayan ve pusuya düşürülen kahraman Mehmetçiklerimizden şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına eminiz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, Mehmetçiklerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın arkasında olduklarını ifade eden Başkan Olcay, "Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Devletimiz ve ordumuz bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Bahar Kalkanı Harekatı'nda da katil rejime gereken cevabı verecektir. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin. Rabbim kahraman Mehmetçiğimize Bahar Kalkanı Harekatı'nda yardım etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Ayaklarına taş, ailelerinin gözüne yaş değdirmesin" diye konuştu. - DİYARBAKIR