15 Temmuz gazisi eski emniyet müdürü, Ankara Büyükşehir Belediyesinde kritik göreve atandı

15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Eski Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından EGO Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde darbecilere karşı direnen ve tankın üzerinden açılan ateş sonucu yaralanan eski emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. EGO Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Eski Emniyet Müdürü Eryılmaz'ın şimdilik vekaleten ataması yapıldı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GAZİ UNVANI ALDI

Emniyet müdürü Fatih Eryılmaz 15 Temmuz gecesi ağır yaralanmış, haftalarca hastanede tedavi görmüştü. Eryılmaz tedavisinin ardından 'Gazi' unvanı almıştı.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Eryılmaz, 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den Kayseri milletvekili adayı olmuştu ancak geçtiğimiz ağustos ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNE KOŞTUM, TANK ÜZERİNDE GAZİ OLDUM"

Eryılmaz darbe gecesi yaşadıklarını şöyle anlatmıştı; "15 Temmuz darbe girişimi gecesi o gün o saatte nöbetim olmamasına rağmen evimden silahımı alarak Emniyet Müdürlüğü önüne koştum. Direnişin bütün safhalarını bizzat organize ettim. Tank üzerinde gazi oldum."