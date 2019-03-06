15 Temmuz Gazisi Tuğgeneral Davut Ala'dan Bilecik Ziyareti

Kaynak: İHA

15 Temmuz'da darbeci hainlerle kahramanca çarpışan ve vücuduna 7 adet mermi isabet eden Milli Savunma Bakanlığı ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, Bilecik'i ziyaret etti.15 Temmuz'da vücuduna 7 mermi isabet etmesine rağmen kışlasını FETÖ'cü terör örgütlerine teslim etmeyen kahraman komutan Davut Ala, Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezerek, Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce'den bilgi aldı.Osmanlı Padişahları Tarih Şeridine olan hayranlığını ifade eden Tuğgeneral Davut Ala, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Milli Savunma Bakanlığı ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala'ya Belediye Başkanı Nihat Can adına Bilecik'in toprağından yapılmış olan kahve fincanı takımı hediye etti. - BİLECİK