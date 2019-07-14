15 Temmuz gecesi TRT önünde yaşananlar

- TRT binası önünde vatandaşın toplanmasıTRT binası girişinden silah sesleri gelmesiSavaş uçakları ve helikopterlerin alçaktan uçuşuVatandaşın Türk Bayrağı eşliğinde slogan atmasıVatandaşın TRT binası girişinde askerleri ikna çabasıTeslim olan askerlerin araca götürülmesi FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi TRT binası önünde yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRT'den emekli olan Burhan Memiş tarafından darbe girişiminin hemen ardından çekilen görüntülerde, vatandaşların bina önünde toplanmaya başladığı, savaş uçakları ve helikopterlerinin alçak uçuş yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, TRT binası önünde bulunan askerlerin ateş açmaya başladığı, toplanan kalabalığın ise Türk bayrakları eşliğinde 'vatan sana canım feda' şeklinde slogan atmaları yer alıyor.

İlerleyen saatlerde ise vatandaşların daha da kalabalıklaştığı, giriş kapısında bekleyen askerleri silahlarını bırakmaları konusunda ikna çabaları görüntülere yansıyor.

Zaman zaman silah seslerinin yükseldiği TRT binası önünde son olarak ise teslim olan askerler, polis nezaretinde araçlara götürülüyor.

Kaynak: AA