09.07.2019 14:29
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15 Temmuz darbe girişiminin çarpıcı anları kameralarda

15 Temmuz darbe girişiminin çarpıcı anları kameralarda

15 Temmuz darbe girişimi gecesinin en çarpıcı anları kameralara yansıdı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi en kritik noktalarda Demirören Haber Ajansı ekiplerinin kameraları kayıttaydı. Kentte hareketlilik tankların otoyollara çıkmasıyla başlamıştı. Darbecilerin yönlendirdiği askerler köprüleri ulaşıma kapatıp valilik, belediye, emniyet müdürlüğü ve çevik kuvvet binaları işgal etmek için hazırlık yapıyordu. Halkın da karşı koyması ile bu noktalarda sabaha kadar süren çatışmalar yaşandı, çok sayıda kişi şehit düştü, gazi oldu. İşte o anlarda Demirören Haber Ajansı'nın kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıyan en çarpıcı görüntüler.

Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel

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