Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik, en başından itibaren genç beyinlerin, önce anne ve babalarından ardından millet, vatan ve son olarak da ümmet aidiyetinden soyutlanarak emperyalist güçlerin emrine çalışan insanlar haline getirildiğini belirterek, "Darbe planı bu şekilde hayata geçirildi." dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Arka Planı" paneli düzenlendi.
Moderatörlüğünü MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik'in yaptığı panele, Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Gazeteci Yazar Fuat Uğur ve Gazeteci Cem Küçük konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Adnan Çevik,15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin, tarihin gördüğü en büyük ihanetlerden biri olduğunu söyledi.
15 Temmuz'un 40 yıl boyunca devam etmiş bir örgütlenme çalışması olduğunu gördüklerini vurgulayan Çevik, "Bu operasyonun temelinde aidiyeti yok etme çabaları yatmaktadır. En başından itibaren genç beyinler, önce anne ve babalarından ardından millet, vatan ve son olarak da ümmet aidiyetinden soyutlanarak emperyalist güçlerin emrine çalışan insanlar haline getirildi ve darbe planı bu şekilde hayata geçirildi." diye konuştu.
Gazeteci Yazar Fuat Uğur da 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yazdığı yazılar nedeniyle darbenin önceden bildiğini ancak kasıtlı olarak önlem alınmadığı iddialarıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün bir darbe girişiminde bulunacağıyla ilgili üç ay öncesinden peş peşe beş yazı yazdığını hatırlatan Uğur, "Benim bu yazılarım daha sonra 'kontrollü darbe' söylemine yol açsa da bu FETÖ'nün başarısız olan darbe girişimini başka bir noktaya çekerek, halkın gözünde halkın kendi kahramanlığını küçük düşürme çabalarıdır. Çünkü ben bilgileri devletten değil, haber
kaynaklarımdan aldım. Zaten darbe öncesi de kimse yazılarıma itibar etmiyordu, ancak darbe sonrası bu yazılar çok popüler oldu."diye konuştu.
"FETÖ'nün en büyük insan kaynağı TSK'dir"
Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ise FETÖ'nun 169 ülkede okulları ve sivil toplum kuruluşları bulunan çok büyük bir istihbarat örgütü olduğunu ifade etti.
"FETÖ'nün en büyük insan kaynağı TSK'dir. FETÖ sempatizanları en başından itibaren buralara yerleştirildi" diyen Üçok, şunları kaydetti:
"1986'da yapılan askeriyeye giriş sınavlarında bir kısım öğrencilerin soruların tamamını çözdüğü tespit edilmişti. Daha sonra bu durum araştırdığında soruların bizzat bu öğrencilere verildiği tespit edildi. Bu öğrencilerin bir kısmı okuldan atıldı ancak kalan büyük kısmı 15 Temmuz gecesi darbeye fiilen katılan üst düzey komutanlardı. O yıllardan bu yana TSK'de yaklaşık 50-60 bin FETÖ ile iltisaklı asker vardı. Bunların bir kısmı süreç içerisinde ihraç edildi. Ancak hala bir kısım asker kurum içerinde bulunmaktadır."
Gazeteci Cem Küçük de, 2003 yılından itibaren darbe hareketliliğinin başladığını, FETÖ'nun en başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme planları yaptığını belirtti.
FETÖ'nun en kritik hatayı 2010'da Hanefi Avcı'yı tutuklayarak yaptığını anlatan Küçük, "Bu tutuklamanın haklılığına herkesi inandırdı ve daha sonra Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi davaları başlattı. Daha sora Bülent Arınç'a düzenlenen suikastı bahane ederek kozmik odaya girdiler." dedi.
Panel öncesi MSKÜ Atatürk Kütür Merkezi fuaye alanında, gazeteci Kenan Gürbüz tarafından kaydedilen, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve halkın darbecilere karşı mücadelesini anlatan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.