15 Temmuz kahramanı Aksakallı'dan şehitlere karanfil - Yeniden

15 Temmuz kahramanı Aksakallı'dan şehitlere karanfil (2)- YenidenÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen anma programında tüm gözler, hain darbe girişiminde Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e verdiği 'vur' emriyle efsaneleşen 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı üzerine yoğunlaştı. Korgeneral Aksakallı, diğer yetkikilerle birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Çanakkale Valiliği tarafından ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, siyasi parti başkanları daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Törenin en dikkat çeken ismi ise FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e 'vur' emrini veren Korgeneral Aksakallı oldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Program, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli İdari Uzman Serap Yakut tarafından, 15 Temmuz'a ilişkin günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi. Program, katılımcılara pilav ikramıyla sona erdi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte tüm gözler ise 15 Temmuz'un efsane komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'daydı. Anma törenine katılanlar, Aksakallı paşa ile sohbet edip, fotoğraf çektirebilmek için çaba sarf etti. Çok sayıda kişi Aksakallı ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene katılanlar, Aksakallı'nın 15 Temmuz'da sergilediği kahramanlık nedeniyle kendisine şükran duygusunu iletti.DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİKalkışma sırasında darbeci general Semih Terzi, komutansında darbeci askerlerle birlikte Genelkurmay için çok kilit bir yer olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmek için harekete geçti. Ancak, o dönem Tümgeneral rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı, 15 Temmuz gecesi nöbetçi olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e, cuntacı General Semih Terzi'yi 'vur' emrini verdi. Semih Terzi'yi alnından vurarak emri yerine getiren Halisdemir, darbeci askerler tarafından şehit edildi. Aksakallı 'emri veren', Halisdemir ise 'emri yerine getiren' kişi olarak darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlardan oldu.TÜRK İNSANININ GÖNLÜNDE 'KAHRAMAN' OLARAK YER EDİNDİÇanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2. Kolordu Komutanı olarak görevini sürdüren Korgeneral Zekai Aksakallı, darbe girişiminin ardından açılan davalarda müşteki ve tanık olarak verdiği ifadelerde, 15 Temmuz akşamı ve 16 Temmuz'da yaşananları detaylarıyla anlatmıştı. Aksakallı, açılan bir davada geçtiğimiz günlerde tanık olarak verdiği ifadede, darbe girişimiyle ilgili önemli detayları anlattı, FETÖ tehdidine dikkat çekti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir ve ona 'vur' emrini veren Korgeneral Zekai Aksakallı, Türk insanının gönlünde 'kahraman' olarak yer edindi.'İBRET İLE İZLİYORUM'Hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçerken FETÖ'cüler, her fırsatta Aksakallı ve Halisdemir'i karalamaya çalıştı. 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, "FETÖ karalama kampanyasında, hayatında hiç akıllı telefon kullanmamış vatan kahramanı şehit Ömer Halisdemir'i bile 'ByLock kullanıcısı' olarak sunmakta. Ayağımı basmadığım hiçbir terör coğrafyası yoktur. Darbenin dışarıdaki ana odaklarının, darbe girişimini karartmaya çalıştıklarını ve kalan FETÖ'cüleri korumak için şahsımı hedef aldıklarını ibretle izliyorum" dedi.