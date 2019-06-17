17.06.2019 23:10
Haberler»Politika » Haber

15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması

15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak "15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması" düzenlediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak "15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması" düzenlediklerini bildirdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, milletimizin onurlu direnişini, şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Hain kalkışmanın 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak '15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması' düzenliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Politika

Son Dakika Haberleri
23:40 Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama
23:31 Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
23:14 İran'dan Suudi Arabistan'a tepki
23:13 Muhammed Mursi'nin vefatı
23:10 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması
22:53 Türkmenistan Devlet Başkanı, oğlunu vali olarak atadı
22:52 TBMM Başkanı Şentop'tan, Mursi için başsağlığı mesajı