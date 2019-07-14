15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı Gökhan Özoğuz, son olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Darbe girişimiyle ilgili hazırlanan çizimlerden nefret ettiğini söyleyen şarkıcıya ilk cevap da gazeteci Nedim Şener'den geldi.

"BU ÇİZİMLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Hesabından 3 adet 15 Temmuz afişi paylaşan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, 'Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba?' diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" diyerek tepki gösterdi.

"SEN CANINI SIKMA"

Gazeteci Nedim Şener de, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak, "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." yanıtını verdi.

AFİŞ TARTIŞMASI ALEVLEDİ

Şener'in bu yanıtı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve Twitter'da iki yıldır olduğu gibi afiş tartışması yeniden başladı. Kimileri, o afişlerin yasaklanması gerektiğini yinelerken, kimileri de 15 Temmuz'u unutmamak için afişlerin her yere asılması gerektiğini savundu.