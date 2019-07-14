14.07.2019 12:05
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15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için hazırlanan afişlere tepki gösterdi. Özoğuz'a ilk cevap ise gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı Gökhan Özoğuz, son olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Darbe girişimiyle ilgili hazırlanan çizimlerden nefret ettiğini söyleyen şarkıcıya ilk cevap da gazeteci Nedim Şener'den geldi.

"BU ÇİZİMLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Hesabından 3 adet 15 Temmuz afişi paylaşan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, 'Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba?' diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" diyerek tepki gösterdi.

"SEN CANINI SIKMA"

Gazeteci Nedim Şener de, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak, "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." yanıtını verdi.

AFİŞ TARTIŞMASI ALEVLEDİ

Şener'in bu yanıtı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve Twitter'da iki yıldır olduğu gibi afiş tartışması yeniden başladı. Kimileri, o afişlerin yasaklanması gerektiğini yinelerken, kimileri de 15 Temmuz'u unutmamak için afişlerin her yere asılması gerektiğini savundu.

15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap
Gökhan Özoğuz, Nedim Şener, Magazin, Güncel

YORUMLAR (60)
ZAZA: Sen acaba Turk miletine yakisiyor musun
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23 21
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LAPATİKA: Adamsın Gökhan .
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21 25
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DZ: Bizde senden nefret ediyoruz ama her yerden çıkıyorsun
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28 19
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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ONURUMLA T.C: HA BU SANATÇIYA LAF EDEN TÜRK DEĞİL ERMENİ DOSTUDUR. NOKTA.
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27 16
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GÖKTÜRK: BENDE BU ADAMIN KIYAFETİNDEN ŞARKILARINDAN TAKILARINDAN HOŞLANMIYORUM TÜRK KÜLTÜRÜNE HİÇ UYMUYOR.OLDUMU ŞİMDİ
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47 21
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ALİ RIZA MOR: Gezi zekalı şarkıcı bozması.
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157 90
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SAMSUN: LAN SALAK BU MEMLEKETE FETOYU KİM MUSALLAT ETTİ ONLARA ÇEMKİR CAHİL ADAMLAR DİYARBAKIR DA HALAY CEKTİLER ONLARA ÇEMKİR CAHİ
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40 41
HASAN: o gezi zekalı sen ise Geri zekalısın, kendi haline yan denyo. . .
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68 99
HAYDA: İki dovme bir küpe eline mikrofon al. Hu ha de meshursun
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167 75
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DÜRBÜNLÜ: gezizekalı. . .
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124 52
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