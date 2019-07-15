Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin iradesine sahip çıkmasıyla başarısız olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde, gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde yaşananlar, Taksim Meydanı'na kurulan merkezde dijital ortamda sergileniyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, millet iradesine yapılan en kanlısaldırının unutulmaması amacıyla oluşturulan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, 600 metrekare kapalı alana kuruldu.

15 Temmuz gecesinde kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı gözetmeden kahramanlık destanı yazan milletin, birlik ve beraberliği, canı pahasına yaptığı savunmanın ekranlara yansıtıldığı merkez, 6 odadan oluşuyor.

Girişten itibaren "şehitler yolu" olarak tasarlanan merkezdeki ekranlarda, 15 Temmuz gecesi yaşananlar sırasıyla gösteriliyor. Darbe girişiminde milletin zaferinin hafızalardan silinmemesi için hazırlanan merkezde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa çağrısı, halkın sokaktaki mücadelesi, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi, şehitlerin isimleri ve fotoğrafları, gazilerin isimleri ile "Yenikapı ruhu" olarak ifade edilen darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen mitinge ait görüntüler yer alıyor.

Merkez, 21 Temmuz'a kadar saat 10.00 ile 22.00 arasında ziyarete açık kalacak.

"Sergi, 15 Temmuz'da neler yaşandığını gösteriyor"

Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlardan Murat Türk, sergiyi çok etkileyici bulduğunu belirterek, "Hepimiz o günü ya ekrandan ya da canlı yaşadık ama hafızalardan biraz kayboluyor. Burada, çok kısa bir sürede tekrar o yaşadığımızı, insanların neler olduğunu görmesi açısından iyi düşünülmüş bir dijital sergi olmuş. Hafızaları tazelemiş, bazı unutulmuş detayları hatırlatmış, geriye dönüp bakınca bazı şeyler daha değişik anlaşılıyor ve bu sergi de ona iyi bir katkı sağlamış." ifadelerini kullandı.

Erhan Ataş da 15 Temmuz gecesi Taksim Meydanı'nda olduğunu, yaşlı bir adamın silahla yaralanmasına tanıklık ettiğini dile getirerek, "Silahla insanına ateş açılır mı? Gereken dersi alırlar inşallah. Sergiyi gezince, o geceyi yaşadık, etkilendik. Hain darbe girişiminin insanlık dışı bir şey olduğunu göstermiş." dedi.

Kaynak: AA