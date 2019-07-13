13.07.2019 13:03
Haberler» Güncel» Haber

15 Temmuz Milli Direniş Sergisi

15 Temmuz Milli Direniş Sergisi

İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) 15 farklı üniversiteden, akademisyen, sanatçı ve öğrencilerin katıldığı "15 Temmuz Milli Direniş Sergisi" açıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) 15 farklı üniversiteden, akademisyen, sanatçı ve öğrencilerin katıldığı "15 Temmuz Milli Direniş Sergisi" açıldı.
İSTE Merkez Kampüs Barbaros
Hayrettin Konferans Salonu fuaye alanında açılışı gerçekleşen sergide öğretmen, öğrenci ve sanatçıların 15 Temmuz'u resmettiği eserler yer aldı.
Serginin açılışına Hatay Valisi Rahmi Doğan, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimde Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Komser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi ve çok sayıda davetli katıloı.
İskenderun Teknik Üniversitesi bahçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi de gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
İskenderun, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:35   Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Sivas'da başladı
18:35   İhvan'dan Kuveyt'te yakalanan "terör hücresiyle" ilgili açıklama
18:33   Niğde'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
18:32   Ek fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şevket Eygi'nin cenazesine katıldı
18:32   Şanlıurfa'da hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
18:31   ERDOĞAN'IN MEHMET ŞEVKET EYGİ'NİN CENAZESİNE KATILDI 1
18:31   ERDOĞAN'IN MEHMET ŞEVKET EYGİ'NİN CENAZESİNE KATILDI 2