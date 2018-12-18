15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Gaziantep Başkanı Karacan, Fatih Portakal'a Tepki Gösterdi

15 Temmuz Milli İrade Ve Demokrasi Derneği Gaziantep İl Başkanı Mustafa Karacan, FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın halkı sokağa davet ettiği sözlerine tepki gösterdi.

İşte Karacan'ın açıklamalarının satır başları:

"Bir gazetecinin öncelikli vazifesi halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercüman olmaktır. Kendisini takip eden kitlenin taleplerini ve sıkıntılarını kaleme almak, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde hem devlete hem Millete yardımcı olmaktır."

"Sayın Portakalın açıklamalarında talimatı Milletten değil, ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü sokak protestoları değildir."

"Yakın bir zaman önce gezi parkında ağaçların kaldırılmasıyla ilgili yapılan sokak gösterilerinin provokasyonlar sayesinde büyüdüğü ve ülkemize verdiği 1,5 Milyar Dolar civarındaki zararın bu milletin tüm fertlerinin cebinden çıktığını hatırlatmak istiyoruz."

"GÖRÜŞLERİMİZİ LEGAL VE DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE BEYAN ETMELİYİZ"

"Milli irade ve Demokrasi Derneğinin birer mensubu olarak bizler eğer ki bir uygulamaya karşı görüşlerimiz ya da toplum olarak bir rahatsızlığımız varsa bunu legal ve demokratik bir şekilde beyan etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bizler tıpkı 15 Temmuz'da ki gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz. Milletin iradesi tek bir zümrenin, grubun yada siyasi oluşumum elinde değildir. Bizler her kesimin milletin iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Genel Başkanımız Serhat Çağ yaklaşık bir hafta önce Yeni 15 Temmuz'lara hazırlıklı olmak isimli bir makale paylaşımında bulundular."

Mustafa Karacan

"Bu makalenin şu kısmı çok önemli sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine gelecekler! Gezi ve benzeri hareketlenmeleri destekleyerek, hala daha içimizde uyuyan, saklanan, kripto ihanet şebekelerini harekete geçirerek yine deneyecekler. Maksatları iç savaş çıkarmak, sokakları çatışma ortamına çevirmek, bölünmeyi sağlamak ve en önemlisi müslüman kanı dökmek."

"15 TEMMUZ'UN RÖVANŞINI ALMA ARZUSUNDALAR"

"Bugünlerde yine bir hazırlık aşamasındalar. Kamuoyunda ve sosyal medyada bir algı operasyonu var. Fransa'da ki sarı yeleklilerin benzer bir hareketini Türkiye'nin de içinde bulunduğu birkaç ülkeye sıçramasını istiyorlar. Şuan halkın tepkisi ölçülüyor. Karşıt söylemler, hakaretler ve eylemler başladığında düğmeye basılacak, hali hazırda bekleyen provokatörlerini sahaya sürecekler. Eğer ki planlarını sekteye uğratmadan uygulayabilirler ise 15 Temmuz'un rövanşını alma arzusundalar. Bu ülkede 15 Temmuzun rövanşını almalarına bizler milli iradenin temsilcileri ve demokrasimizin savunucuları olarak kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bununla birlikte; toplumsal refahın, hane gelirlerinin ve ekonomik kalkınmamızın gelişmesi adına her yasal platformda bulunacağımızı ve bu platformlara destek vereceğimizi de buradan beyan etmek istiyoruz.

Yüce Türk Milletine saygıyla arz ederiz.''