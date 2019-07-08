08.07.2019 10:46
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15 Temmuz paylaşımlarıyla olay olan Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konser için anlaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaz Konserleri için 15 Temmuz paylaşımlarıyla olay olan Sıla ile anlaştı. Şarkıcı, darbe girişiminin yıl dönümünde konser verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir'deki Yaz Konserleri için yaptığı programda şarkıcı Sıla'ya yer verdi. Sıla, 15 Temmuz darbesine tiyatro diyen ve sonrasında Hendek operasyonlarındaki şehitlerle ilgili tepki çeken açıklamalar yapmıştı.

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE KONSER VERECEK

Son günlerde Ahmet Kural'la yaşadığı şiddet olaylarıyla gündeme gelen Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği konserde 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümünde İzmir'de konser vereceği öğrenildi.

PAYLAŞIMLARIYLA OLAY OLMUŞTU

Sıla Gençoğlu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı Mitingi için "Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" demişti.

Hendek operasyonları için yaptığı paylaşım

TEPKİ ÇEKTİ

Sıla'nın 15 Temmuz'da konser vermesinin öğrenilmesiyle birçok kişi konuyla alakalı sosyal medyada paylaşım yaparak tepki gösterdi.

15 Temmuz paylaşımlarıyla olay olan Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konser için anlaştı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tepki çeken Sıla konseri hakkında açıklama yaptıBakan Mehmet Nuri Ersoy, tepki çeken Sıla konseri hakkında açıklama yaptı

Sıla, Magazin, Güncel

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