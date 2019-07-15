15 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Gençlerbirliği'nden Pierre-Yves Polomat ve Berat Özdemir DHA'ya özel konuştu

(ÖZEL) Gençlerbirliği'nin yeni transferi Polomat: Mehmet Zeki Çelik hem teknik, hem de defansif olarak çok kaliteli

"Burada çok iyi karşılandım"

"Takım arkadaşlarımın seviyesi çok iyi"

" Türkiye'ye oynamaya geldim"

"Ülke ve lig hakkında çok güzel şeyler duydum"

"İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyorum"

(ÖZEL) Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Berat Ayberk Özdemir: Hedefim A Milli Takım formasını giymek

"Hedefimiz ligde kalıcı olmak"

"Mustafa Kaplan, gençler için büyük bir şans"

"Gençlerbirliği armasını Avrupa'da temsil etmek isterim"

"İdolüm Selçuk Şahin"

"Pasa dayalı bir oyun oynayacağız"

(ÖZEL) Wimbledon'da 5'inci kez şampiyon olan Novak Djokovic'in strateji koçu Craig Oshannessy, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu, teniste başarının altın kurallarını anlattı

GALATASARAY

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını dün tamamlayan sarı kırmızılılar 2 gün izin yapacak. Takım çarşamba günü de Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

- 10.30 - 18.30 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde devam edecek.

FENERBAHÇE

Hazırlık maçında görev alan oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular ise idmana çıkacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertliler Avusturya kampında çalışmalarını sürdürecek.

ÜMİT ERKEKLER AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI

- 20.30 Türkiye - Fransa