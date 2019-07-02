15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2019 resmi tatiller takvimi

Resmi tatiller, devlet otoriteleri tarafından tatil olarak ilan edilen kısa zamanlardır. Çalışanlara ekstra tatil imkanı sağlaması nedeniyle her sene değişen bu takvim sürekli araştırılmaktadır. Yakın tarihimizde gerçekleşen darbe girişimi nedeniyle 15 Temmuz günü de resmi tatil ilan edilmiştir. Peki 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? Kaç gün tatil olacak?

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDİR?



Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmi tatildir. 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 15 Temmuz, Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu da hafta sonu ile birlikte 3 günlük bir tatil fırsatı veriyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? KAÇ GÜN TATİL?

2019 Kurban Bayramı , Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanıyor. Miladi takvime göre ise bu sene Kurban Bayramı arifesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmektedir. 11 Ağustos Pazar günü başlayan Kurban Bayramı 2019, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Bayramın sonrasında gelen Perşembe ve Cuma günleri, yıllık izin alınması halinde 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili ortaya çıkıyor. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı