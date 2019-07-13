15 Temmuz resmi tatil mi? Pazartesi eczaneler, PTT, kargo açık olacak mı?

Milletin destan yazdığı bir gece 15 Temmuz. Aynı zamanda içimizde saklanan hainlerin darbe girişimi yaptığı karanlık gece. FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişimi karşısında halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak darbecilere karşı direniş gösterdiler. Kahramanlık gösterilen o gecede Ömer Halis Demir gibi 250 şehit verdik. Olayların arkasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil olarak kabul edildi.

15 TEMMUZ PAZARTESİ ECZANELER, PTT, KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, kargolar, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar kapalı olacak. Vatandaşlara, o gün nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler açık olacak fakat nöbetçi doktorlar ve sağlık görevlileri olacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükumeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükumete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım ise 11 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıkladı. 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi.