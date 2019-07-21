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15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 2. sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar için mevlit okutuldu.

21.07.2019 18:32 15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 2. sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar için mevlit okutuldu.
Mevlit programına, şehit Alemdar'ın ailesi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı İlker Darıcı ve Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Dinçer katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit emniyet Müdürü Meriç Alemdar ve diğer şehitler için yemek dağıtıldı.
Kaynak: AA
Meriç, Güncel

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