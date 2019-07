15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

İSTANBUL'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Şirin Diril, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki mezarı başında anıldı.İstanbul'da servis şoförlüğü yapan Şirin Diril, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbecilere karşı koymaya çalışırken şehit oldu. Memleketi Nurdağı'nın Sakçagözü Mahallesi'nde toprağa verilen Şirin Diril, darbe girişiminin yıl dönümünde, bugün mezarı başında dualarla anıldı. Şehidin annesi Münevver Diri ile akrabaları ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, mezarı başında Şirin Diril için dua etti.Anne Münevver Diril, "Oğlum her zaman benim kalbimde. Şehidimi her Cuma günü ziyaret ediyorum. Oğlum çok şükür kötü yolda değil, vatanı için, bayrağı için şehit oldu" dedi.Şehidin ağabeyi Ramazan Diril de kardeşine verilen övünç madalyasını gururla taşıdıklarını belirterek, darbeyi engellerken şehit olan Şirin Diril ile her zaman gurur duyduklarını ifade etti.Diril ailesinin acısını paylaşan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise, "Hain darbe kalkışması karşısında vatanları için canlarını ortaya koyarak hain darbecilere gereken dersi verenlerden birisi de hemşerimiz Şirin Diril oldu. Bu millet, bu hainlere Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda geçit vermediği gibi, 15 Temmuz'da da fırsat vermedi. Allah memleketimizi her türle beladan korusun ve şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

