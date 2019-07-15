15.07.2019 11:58
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15 Temmuz şehidi polis memuru mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis memuru mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı.
Gökbayrak'ın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında düzenlenen törende, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen Gökbayrak ile kayınpederi Fevzi Dayan hazır bulundu.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.
Törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin babaevini de ziyaret etti.
Kaynak: AA
Sakarya, Güncel

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