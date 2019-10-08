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15 Temmuz şehidinin adı Baskil'deki okulda yaşatılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen 39 yaşındaki Tahsin Gerekli'nin adı, Baskil ilçesindeki bir okulda yaşatılacak.

08.10.2019 15:0615 Temmuz şehidinin adı Baskil'deki okulda yaşatılacak
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen 39 yaşındaki Tahsin Gerekli'nin adı, Baskil ilçesindeki bir okulda yaşatılacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, yaptığı açıklamada, daha önce Büyükpınar Ortaokulu olarak hizmet veren okulun adını komisyon kararıyla "Şehit Tahsin Gerekli Ortaokulu" olarak değiştirdiklerini söyledi.
"Okulda memleketin birliği ve beraberliğini düşünen binlerce Tahsin yetişecek. 15 Temmuz'da bu millet, dünyadaki pek çok ülkeye örnek olacak bir birlikteliği sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde milletimiz bayraklarla, elleriyle tankları durdurdular, darbe girişimini püskürttüler." diyen Karayıl, okulun yeni adının hayırlı olmasını diledi.

Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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