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15 Temmuz şehidinin ismi parka verildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, belediye tarafından yapımına başlanan ve 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur'un isminin verildiği parkın son aşamaya gelindiği belirtildi.

09.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:18
15 Temmuz şehidinin ismi parka verildi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, belediye tarafından yapımına başlanan ve 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur'un isminin verildiği parkın son aşamaya gelindiği belirtildi.

Yahşihan ilçesindeki Seyrantepe Mahallesinde yapımı devam eden Şehit Aydın Çopur Parkı çalışmalarının son aşamaya gelindiği aktarıldı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, parkın söz verilen tarihte tamamlanacağını ifade etti. Türyılmaz, "23 Ocak 2020 tarihinde ilk tuğlasını vekilimiz Halil Öztürk ve il başkanımız Erdal Baloğlu ile beraber koyduğumuz Şehit Aydın Çopur parkımızı söz verdiğimiz gibi 23 Nisan 2020 tarihinde bitiriyoruz. 'Evde Kal Yahşihan' biz sizin için çalışıyoruz" dedi.

Aydın Çopur kimdir?

FETÖ sebebiyle 2009 yılında Kara Harp Okulundan ayrılmak zorunda bırakılan Aydın Çopur, 15 Temmuz'da "bugün devletim, bayrağım için bir şeyler yapmazsam ne zaman yapacağım" dedi ve darbecilerin hain kurşunu ile şehit oldu. Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Çopur, Beştepe'de darbeci hainlerin kurşunlarına hedef oldu. Aydın Çopur, 16 Temmuz'da Çankırı'ya defnedildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Yahşihan, Aydın, Güncel
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