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15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde 15 Temmuz gecesi şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın ismi, Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne verildi.

20.07.2019 00:36

Emniyet Amiri Cüneyt Bursa, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit oldu. Şehidin ismi, Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne verildi.

Karakolun yeni tabelasının asılması için düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

ŞEHİDİN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende, şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurdele kesilen tören, hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sincan, Güncel

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