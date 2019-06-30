30.06.2019 22:23
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15 Temmuz şehidinin oğlu sünnet oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Kaymakçı'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı sünnet oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Kaymakçı 'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı sünnet oldu.
Kaymakçı'nın sünnet olması dolayısıyla Burhaniye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mevlite Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de katıldı.
Bakan Selçuk, tören sonunda şehidin oğlu Yiğit Eymen'e hediye verdi.15 Temmuz şehidinin oğlu sünnet oldu
Kaynak: AA
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