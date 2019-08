15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Adalet Parkı hizmete açıldı

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Adalet Parkı hizmete açıldıERZURUM - Aziziye Belediyesi 15 Temmuz Şehitlerinin adlarının yaşatılacağı anıt ve parkı törenle hizmete açtı. Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesi'nde gerçekleşen açılış programına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sezai Ercişli, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aziziye Jandarma Komutanı İbrahim Toksoy, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkan Vekili Osman Yıldız, Eski Genel Müdürü Remzi Ertek, MHP İlçe Başkanı Murat Karadaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Akarsu ve vatandaşlar katıldı.GELİŞEN VE BÜYÜYEN İLÇE AZİZİYEAçılış programının ilk konuşmasını yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan," Bizler Aziziye'de hizmetlerimiz üretirken, sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanlarıyla ve her yönüyle ön plana çıkan bir hizmet anlayışı benimsedik. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz çalışmalarda konforu da ön palanda tutarak tamamlamaya çalıştık. Aziziye bundan 4 yıl önce 50 bin nüfusa sahip bir ilçe iken şu an 62 bin nüfuslu yaşam merkezi konumuna geldi. Gelişmişlik endeksine bakıldığında merkez ilçeler arasında Aziziye, Dadaşkent'i ve Ilıcası ile gelişmiş kentler arasında yerini almaktadır." diye konuştu.Aziziye'de çocuk oyun havuzu bulunan Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı, Şüheda Parkı ve Ilıca'da 25 dönümlük arazı üzerine yapılan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Mesire Alanı gibi alanında örnek olabilecek sosyal donatıları ilçeye kazandırdıklarını ve ilçede bulunan tüm parkların vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olduğunu belirtti.MİLLETE HİZMET EDECEKProgramda bir konuşma yapan Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül şunları kaydetti: "Erzurum Bölge Adliye Mahkememiz hain darbe girişiminden 5 gün sonra, yani 20 Temmuz 2016 tarihinde hizmete başlamıştır. Faaliyete geçtiğimiz dönemde içerisinde bulunduğumuz alan çok kötü bir haldeydi. Bu anlamda Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan'a 15 Temmuz şehitlerimizin anısına buraya bir park ve anıt yapılması teklifinde bulunduk. Sağ olsunlar onlarda bu öneriye sıcak bakarak, böyle güzel bir park 251 şehidimizin anısına hazırlandı. Böyle bir parkın milletimizin hizmetine açılmasına çok mutlu olduk"GELECEĞE SAHİP ÇIKMALIYIZErzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "15 Temmuz hepimizin aklında kalacak önemli bir tarih. Bir milletin yeniden dirilişinin tarihi olarak zihinlerimizde yer alacak. Aziz Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle sokağa çıkarak bu darbeyi durdurdu. Su uyur düşman uyumaz. Bu anlamda geleceğimize sahip çıkalım. Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Bey'e teşekkür ediyorum. Birlikte ekip ruhu içerisinde güzel işler gerçekleştiriyoruz" dedi.AZİM VE UYUM BİR ARADAErzurum Valisi Okay Memiş, "Aziziye ilçemiz genç bir belediye başkanına sahip. İlçede de örnek işlere imza atıyor. Aziziye mimarisiyle, caddeleriyle, parklarıyla gerçekten çok güzel bir ilçe. Bölge Adliye Mahkemesi de burada. Bu da ilçemizi güzelleştiren en büyük etkenlerden. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen de şehrimiz için güzel işlere imza atıyor. Uyum içerisinde yapılmış değerli işleri görmekteyiz" ifadelerini kullandı.Vali Memiş, "İlçemize 15 Temmuz anısına güzel bir park ve anıt inşa edildi. Yapılan ihaneti milletimiz 251 şehit vererek önledi. Tankın, topun önüne atladılar. Bu müthiş ve insan üstü bir savunmaydı. Böylesine büyük bir savunmanın isminin parkımıza verilmesi ayrıca bizleri memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok açılış programlarıyla vatandaşlarımızın karşısında oluruz" şeklinde konuştu.Program açılış kurdelesinin kesilmesinin ve park gezisinin ardından son buldu.