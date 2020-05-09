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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AVRUPA GEÇİŞİNDE TAK'LAR KURULUYOR

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı TAK'ların kurulması için çalışmalara başladı.

09.05.2020 02:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 02:16
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı TAK'ların kurulması için çalışmalara başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformda araç sayım sistemleri ve TAK'ın kurulması için iş makineleriyle çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında ulaşım 3 şeride düşürülerek kontrolü geçiş sağlanacak. Köprüdeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AVRUPA GEÇİŞİNDE TAK’LAR KURULUYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, TEM Otoyolu, Avrupa, Güncel, Haber

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