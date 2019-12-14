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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobil alev alev yandı.

14.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:4015 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı sapağında bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, trafikte yoğunluk yaşandı.
Yangın, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı. Motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücüsü, aracı durdurarak hemen itfaiye ve polis ekiplerine verdikten sonra yangına müdahale etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği kapattı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri trafiğin akışını tekrardan tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.
Yanan aracın söndürülmesinin ve kaldırılmasının ardından E-5'teki trafik yoğunluğu normale dönerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
(Davut Has - Metin Başar/İHA)

Ortaköy, Güncel

Kaynak: İHA

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