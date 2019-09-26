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15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem sonrası havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem sonrası havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, "Böyle densizlik yapanlar da var.

26.09.2019 19:41
15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem sonrası havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, "Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil"
Köprüde herhangi bir hasar meydana gelmediği anlaşıldı
İSTANBUL - Depremin ardından hasar oluştuğu iddia edilen 15 Temmuz Köprüsü havadan görüntülendi. Köprüde deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı, hasarlı olduğu iddia edilen kısmın bayrak asmak için kullanılan platform olduğu anlaşıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, "Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.
İstanbul'da bugün saat 12.00 sıralarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde depremden kaynaklanan hasar meydana geldiği iddia edilerek bir fotoğraf paylaşıldı. Ancak fotoğrafı paylaşılarak hasarlı olduğu iddia edilen kısmın, köprüye bayrak asmak amacıyla kullanılan bir platform olduğu anlaşıldı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyada yapılan bir paylaşıma tepki gösterdi. 'Köprüyü kullanmayın, köprülerin halatları koptu' ifadeleriyle yapılan paylaşıma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir twit atmış, bu twitte 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem sonrası havadan görüntülendi

Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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