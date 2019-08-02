15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklet kazası Motosiklet
sürücüsü yerde acı içinde ambulansı bekledi
İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklet kazası yaşandı. Uzun süre yerde yatan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Yere savrulan sürücüye müdahale edilebilmesi için uzun süre ambulans beklendi.Ambulansın gelmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.