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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05  (Havadan aktüel görüntüler)

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHATürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle ilerleyen onlarca vatandaş saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

10.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:4715 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05  (Havadan aktüel görüntüler)

Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle ilerleyen onlarca vatandaş saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu anları havadan da görüntülendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde ilerleyen vatandaşlar, saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Onlarca araç, çalan siren eşliğinde kornalara basarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı. Saygı duruşu esnasında duygusal anlar yaşayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken boğazdan geçen gemiler de siren çaldı. O anlar havadan da görüntülendi.



Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: DHA

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