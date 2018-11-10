15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 9'u 5 geçe Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi Köprü'de trafik Ata'ya saygı için durdu İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde siren seslerini duyan sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Köprüde trafik 1 dakikalığına dururken o anlar havadan görüntülendi. Mustafa Kemal Atatürk
vefatının 80'inci yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenle anılıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nde siren seslerini duyan sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Trafik 1 dakika boyunca durdurulurken o anlar havadan görüntülendi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:58