15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Araç Yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeyken alev alan sivil polis aracına itfaiye müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, TEM
otoyolu Edirne
istikametinde ilerleyen sivil polis aracı, köprü üzerinde alev alarak yanmaya başladı.
Yangına çevredeki diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangını söndürmesinin ve soğutma çalışmalarının ardından araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yangın nedeniyle köprüde duran ve yoğunlaşan trafik de normale döndü.
Polis, TEM Otoyolu, Güncel
Kaynak: AA