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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu Köprü'de trafik 1 dakikalığına durduİSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

10.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:29
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu
Köprü'de trafik 1 dakikalığına durdu
İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Köprüde trafik 1 dakikalığına durdu.
Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Saatler 09'u 5 geçe ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler, araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu esnada köprüsün altındaki boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik 1 dakika boyunca köprüde durdurdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

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Kaynak: İHA


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