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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHASokağa çıkma yasağın son gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı.

26.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:17
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHA
Sokağa çıkma yasağın son gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetimleri devam ediyor. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel , Haber
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