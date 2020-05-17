15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetimlerini sürdürüyor.

17.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:13
Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında izin belgesi olmayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.
Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetimlerini sürdürüyor. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında durdurulan bir araç sürücüsüne sokağa çıkma için gerekli izin belgesi olmadığı için ceza kesildi. Sürücü Salih Ünal basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, işlemlerin ardından denetim noktasından ayrıldı. Ekiplerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetimleri devam ediyor. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avrupa, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
ABD’de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova’da, hiç koronavirüs vakası görülmedi Haber
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Haberler››Güncel››15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:57: Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti - Haber 11:57: Biga yangın sezonuna hazır - Haber 11:57: Viyana'daki Türk işletmeden üniversite öğrencilerine ücretsiz dondurma - Haber 11:56: BAĞDAT CADDESİ YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI - Haber 11:56: Almanya'da yaşayan gurbetçiden "ırkçı saldırılara" klipli yanıt - Haber 11:36: Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet - Haber 11:22: Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi - Haber 08:24: Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Haberler 07:48: Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? - Haberler